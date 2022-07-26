Преподавателя из Барнаула оштрафовали за реакции к антивоенным постам

Преподаватель философии из Барнаула Алексей Аргунов оштрафован на 30 тысяч рублей за реакции к антивоенным постам в соцсети «Одноклассники».

Решение о штрафе по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) вынес Ленинский районный суд Барнаула, сообщается в карточке на сайте суда.

Аргунов рассказал «Подъему», что поставил в «Одноклассниках» смайл «грущу» под чужой записью о том, что лидера алтайского «Яблока» осудили по статье о дискредитации армии, а также эмодзи «класс» под видео с Арнольдом Шварценеггером.

«В соцсетях я остаюсь, но в "Одноклассниках" я перестал вообще лайки ставить. По поводу лайков, которые уже стоят, ничего мне не говорили, переделывать или нет — ничего не указано. Дело смешное: я поставил лайк "грущу" за то, что человека оштрафовали. Ко мне почему-то претензию предъявляют за то, что я грущу, что он в наше тяжелое время лишился 30 тысяч. Это дело незаконное и неэтичное, и это, безусловно, позор», — отметил преподаватель.

Аргунов добавил, что назначенный штраф — это его почти двухмесячная зарплата, ему разрешили платить в рассрочку. Он подал апелляционную жалобу.