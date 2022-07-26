Эксперт посоветовал лучшие валюты для сбережения средств

Банк России резко снизил ключевую ставку, чтобы ослабить темпы укрепления рубля и помочь промышленности. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер посоветовал как нивелировать ослабление российской валюты.

«Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то, очевидно, это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован», — сказал «Прайм» Зельцер.

Доллар и евро также пойдут наверх, но с большими рисками от стран-санкционеров. Зельцер прогнозирует, что курс доллара к концу доллара будет составлять 70 рублей, юань — 10 рублей.

По словам эксперта, экономика в целом позитивно воспримет действия Банка России — ставки по кредитам должны снизиться, что поможет предприятиям взять в долг дешевле. Это может подстегнуть восстановление импорта, что, в свою очередь, окажет непосредственное влияние на рубль.