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Эксперт посоветовал лучшие валюты для сбережения средств

Источник:
«Прайм»
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Банк России резко снизил ключевую ставку, чтобы ослабить темпы укрепления рубля и помочь промышленности. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер посоветовал как нивелировать ослабление российской валюты.

«Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то, очевидно, это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован», — сказал «Прайм» Зельцер.

Доллар и евро также пойдут наверх, но с большими рисками от стран-санкционеров. Зельцер прогнозирует, что курс доллара к концу доллара будет составлять 70 рублей, юань — 10 рублей.

По словам эксперта, экономика в целом позитивно воспримет действия Банка России — ставки по кредитам должны снизиться, что поможет предприятиям взять в долг дешевле. Это может подстегнуть восстановление импорта, что, в свою очередь, окажет непосредственное влияние на рубль.

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GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©