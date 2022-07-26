НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вице‑канцлер ФРГ забил тревогу по поводу сокращения поставок газа

Источник:
ТАСС
823 11
Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек на фоне сокращения поставок газа из России предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в стране.

«У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», — цитирует ТАСС Хабека. Германия, по его словам, должна снизить потребление газа. «Мы работаем над этим», — добавил он.

Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, такая как больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении, указал Хабек

«Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти», — признал Хабек. Тогда не будет определенных производственных цепочек ни в Германии, ни в Европе. «Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15-20%», — заключил он .

В понедельник «Газпром» сообщил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя. Таким образом, суточная производительность газопровода «Северный поток», который сейчас является главным путем поставки газа из России в Европу, упадет почти вдвое — до 33 миллиона кубометров в сутки с нынешних 67 миллиона кубометров.

С середины июня газопровод был задействован лишь на 40% (67 миллионов кубометров в сутки) от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовой турбины Siemens после ремонта из-за санкций Канады против России.

Еще по теме
Казахстан удвоил поставки угля в Европу
Россия возобновила поставки газа Евросоюзу
Британия ввела эмбарго на импорт нефти и угля из России
Новак назвал условие отказа России от экспорта нефти
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
Обсуждение (11)
Картина дня
МИД допустил отмену выдачи шенгенских виз россиянам
Володин перечислил пять причин ослабления доллара
Lada Granta вернула самую востребованную опцию
Tetra Pak решила уйти из России
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©