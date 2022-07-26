Вице‑канцлер ФРГ забил тревогу по поводу сокращения поставок газа

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек на фоне сокращения поставок газа из России предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в стране.

«У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», — цитирует ТАСС Хабека. Германия, по его словам, должна снизить потребление газа. «Мы работаем над этим», — добавил он.

Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, такая как больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении, указал Хабек

«Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти», — признал Хабек. Тогда не будет определенных производственных цепочек ни в Германии, ни в Европе. «Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15-20%», — заключил он .

В понедельник «Газпром» сообщил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя. Таким образом, суточная производительность газопровода «Северный поток», который сейчас является главным путем поставки газа из России в Европу, упадет почти вдвое — до 33 миллиона кубометров в сутки с нынешних 67 миллиона кубометров.

С середины июня газопровод был задействован лишь на 40% (67 миллионов кубометров в сутки) от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовой турбины Siemens после ремонта из-за санкций Канады против России.