Установлена связь между частым дневным сном и инсультом

Регулярный дневной сон связан с более высоким риском развития гипертонии и возникновением инсульта, выяснили американские медики. Работа ученых была опубликована в журнале Hypertension.

Исследователи изучили анонимные данные о 360 000 британцев в возрасте от 40 до 69 лет, которые регулярно предоставляли образцы крови, мочи и слюны, а также подробную информацию о своем образе жизни.

В ходе анализа полученных данных выяснилось, что по сравнению с людьми, которые никогда не спят днем, у пациентов, которые привыкли к дневному сну, на 12% выше вероятность развития высокого кровяного давления и на 24% выше вероятность инсульта.

Ученые отмечают, что дневной сон может ухудшить качества ночного сна. В результате это приводит к ухудшению здоровья. Врачи планируют продолжить изучать влияние сна на состояние организма человека.