Илон Маск опроверг роман с женой основателя Google

Предприниматель Илон Маск заявил, что сообщения СМИ о его романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина — «полный бред».

«Это — полный бред. Мы с Сергеем друзья, и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», — написал Маск в Twitter в понедельник.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Брин подал на развод со второй женой Николь Шанахан из-за ее «короткого романа» с Маском. Эта ситуация пошатнула дружбу предпринимателей.

37-летняя Шанахан по образованию юрист, училась в Стэнфордском университете и Университете Пьюджет-Саунд. Брин и Шанахан поженились в 2019 году. У пары есть дочь. Для основателя Google — это второй брак. Его первая жена — предпринимательница, сооснователь биотехнологической компании «23andMe» Энн Воджицки.