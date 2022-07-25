Блогер из Томска Карина Нигай стала экспертом в шоу на ТНТ

Уроженка Томска, fashion-блогер Карина Нигай стала экспертом утреннего шоу «Модные игры», в котором каждый может доказать, что он стилист. Сообщила пресс-служба ТНТ.

Участники проекта будут выступать в роли стилистов. Задача жюри в шоу «Модные игры» — отличить настоящего профи от того, кто хочет им казаться. Вместе в Нигай в жюри будут стилист и дизайнер собственной марки Алина Герман, актер шоу «Импровизация» Антон Шастун.

Участники в проекте проходят три этапа. В «Самопрезентации» жюри оценивает внешний вид героев, во втором – «Заданные обстоятельства» – участникам за 15 минут надо собрать образ из случайных вещей. В последнем этапе «Одень звезду» участвуют селебрити, которые дают конкурсантам собственные задания.

После каждого этапа выбывает один участник. В финале остаются двое, а победителя, который получает 100 тысяч рублей, определяет жюри. Если выигрывает не профессионал, а любитель, вместе с призом он получает официальный статус стилиста по версии телеканала ТНТ.

«Я уехала из Томска в 17 лет и теперь бываю там редко. «Модные игры» - это мой первый телевизионный опыт. И я безумно рада, что он случился именно на ТНТ в такой программе. На съёмках всегда было очень весело. Мы классно сдружились с коллегами, и нам всегда было что обсудить и над чем посмеяться», — цитирует пресс-служба ТНТ Карину Нигай.