Япония запретит импорт российского золота

Запрет на импорт золота из России в Японию вступит в силу с 1 августа, сообщается на сайте японского Министерства финансов.

Кроме этого, японский пакет санкций предусматривает введение с 5 сентября запрета на предоставление России услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу, а также трастовых услуг.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований.

Среди них полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, станки.

Ранее аналогичное «золотое» эмбарго объявили Великобритания, США и Канада. 21 июля Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России, который тоже включает эмбарго на российское золото.