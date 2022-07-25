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Директоров школ и главврачей заставят декларировать расходы

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд разработал проект поправок в антикоррупционное законодательство, ужесточающий контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, сообщили в ведомстве.

Руководителей государственных и муниципальных учреждений, в том числе главных врачей и директоров школ, обяжут декларировать расходы. Сейчас они и их родственники отчитываются только о доходах и имуществе, приводит РБК содержание документа.

Инициатива Минтруда предусматривает расширение списка подлежащих декларированию сделок. Власти обяжут чиновников отчитываться о взятых кредитах и платежах по ним, рефинансировании кредитов, приобретение имущества.

Документ был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициативу также поддержали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)