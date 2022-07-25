Директоров школ и главврачей заставят декларировать расходы

Минтруд разработал проект поправок в антикоррупционное законодательство, ужесточающий контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, сообщили в ведомстве.

Руководителей государственных и муниципальных учреждений, в том числе главных врачей и директоров школ, обяжут декларировать расходы. Сейчас они и их родственники отчитываются только о доходах и имуществе, приводит РБК содержание документа.

Инициатива Минтруда предусматривает расширение списка подлежащих декларированию сделок. Власти обяжут чиновников отчитываться о взятых кредитах и платежах по ним, рефинансировании кредитов, приобретение имущества.

Документ был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициативу также поддержали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.