Директоров школ и главврачей заставят декларировать расходы

Минтруд разработал проект поправок в антикоррупционное законодательство, ужесточающий контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, сообщили в ведомстве.
Руководителей государственных и муниципальных учреждений, в том числе главных врачей и директоров школ, обяжут декларировать расходы. Сейчас они и их родственники отчитываются только о доходах и имуществе, приводит РБК содержание документа.
Инициатива Минтруда предусматривает расширение списка подлежащих декларированию сделок. Власти обяжут чиновников отчитываться о взятых кредитах и платежах по ним, рефинансировании кредитов, приобретение имущества.
Документ был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициативу также поддержали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.
AlhazredНу Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
LenivecБойницы там надо ,шаровую для пулемета .
PlaguerКласс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)