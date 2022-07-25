Птицы выбрали Lada Niva Travel для создания гнезда

Птицы свили гнездо под капотом нового автомобиля Lada, ожидающего отправки в заповедник «Хакасский», сообщил его директор Виктор Непомнящий.

Заповедник заказал новый внедорожник Lada Niva Travel для пополнения автопарка. Пока автомобиль ожидал отгрузки, работники АвтоВАЗа нашли в машине гнездо с яйцами.

Фото: © Виктор Непомнящий

«По нашей просьбе гнездо с яйцами не извлекали, и в нем благополучно вылупилось пять птенцов», — написал Непомнящий в соцсети «ВКонтакте».

Директор заповедника подчеркнул, что машина была приобретена за счет средств федерального бюджета для охраны территории. «У нас даже автотранспорт на 100% заповедный», — отметил он.