Глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

За последнее время оспа была обнаружена более чем у 16 тысяч пациентов из 75 стран мира, среди зараженных было пять летальных исходов, передает Reuters. Самый высокий риск инфекция представляет для Европы.

По словам главы ВОЗ, организация располагает всеми инструментами, чтобы контролировать распространение болезни. Так, половине стран, в которых был выявлен вирус, уже обеспечили доступ к необходимой вакцине.

В России первый случай оспы обезьян был лабораторно подтвержден 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. По информации Роспотребнадзора, гражданина изолировали.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в Африке. От него нет специфического лечения, однако вакцина от обычной оспы защищает от тяжелых последствий.