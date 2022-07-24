Еще более 30 км Чуйского тракта расширят на Алтае до четырех полос

Работы по расширению Чуйского тракта до четырех полос идут на пяти участках Чуйского тракта в Алтайском крае, еще на четырех стартуют до кона года, сообщил Минтранс региона.

«Наша задача обеспечить сплошное четырехполосное движение на туристических маршрутах. В этом году открыто движение по двум объектам протяженностью 17 км, на 27 км развернуты работы. Подтверждено финансирование еще для четырех участков общей протяженностью порядка 33 км», – отметил заместитель главного инженера Упрдор «Алтай» Ильнур Шакиров.

Работы стартуют на маршруте Барнаул – Бийск. Три участка станут продолжением уже реализуемого объекта за Баюновскими Ключами, от поселка Украинский до Полковниково. Еще один расположен на границе Троицкого и Зонального районов.

Предполагается, что работы на дополнительных четырех участках завершатся в 2024 году. А из пяти объектов, находящихся сейчас в работе, к декабрю 2022 движение по четырем полосам откроют на трех: в Тальменском районе возле населенного пункта Красный Боец, от Новоалтайска в сторону Бийска и перед Бийском (км 341 – км 344).

По графику идут работы еще на двух объектах, ввод которых состоится в следующем году. Так, на участке от границы с Новосибирской областью работают дорожники из соседнего региона. До конца года планируется выполнить сверх запланированных объемов.

«На объекте задействованы высокоточные грейдеры с 3D-системой нивелирования, экскаваторы, бульдозеры, самосвальная техника, грунтовые катки, асфальтоукладочный комплекс для устройства цементобетонного основания – всего 42 единицы техники», – рассказал Андрей Рожко, руководитель проекта ГК «Новосибирскавтодор».

Протяженность Чуйского тракта в Алтайском крае по основному ходу составляет 304 км, из них на сегодняшний день четырехполосные – 95 км. С учетом новых объектов, в 2022 году в разных стадиях реализации будут участки общей протяженностью порядка 60 км.