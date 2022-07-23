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Главу МИД Германии возмутило совместное фото Эрдогана и Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России/ТАСС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.

«То, что президент Турции на этом фото — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — приводит РИА Новости слова Бербок. Она подчеркнула, что это «просто непостижимо».

Комментируя обвинения в «вялых» поставки бундестагом оружия Киеву, глава немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что у ФРГ «нет цели обманывать своих европейских соседей».

«Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», — добавила Бербок.

Ранее Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для трехсторонних переговоров в Тегеране и сделали совместное фото.

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