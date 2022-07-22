Россиянам продлят валютные ограничения

Центробанк в сентябре будет вынужден продлить введенные в марте валютные ограничения, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем», — цитирует Набиуллину «Интерфакс».
По ее словам, на сегодня нет оснований ожидать улучшения ситуации с ввозом валюты, все решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной иностранной валюты остаются в силе.
Исходя из этого, российские банки вынуждены обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получать сумму в рамках разрешенного лимита в 10 тысяч долларов.
Евросоюз и США в марте в рамках санкционных ограничений запретили ввоз в Россию долларовых банкнот, а также банкнот евро. После этого Центробанк ввел жесткое регулирование валютного рынка.
Какие валютные ограничения действуют
В России с 9 марта действует временный порядок операций с наличной иностранной валютой. Так, продажа физическим лицам наличных долларов и евро ограничена той наличной иностранной валютой, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
Кроме того, наличной иностранной валюты с валютных вкладов ограничена суммой в 10 тысяч долларов или аналогом этой суммы, если вклад открыт в другой валюте. Остаток сверху выдается в рублях.
mosquito__2010Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.
pepelmetalЯ думал он умный, а оказалось...
mosquito__2010У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...
LenivecПонятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .