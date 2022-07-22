Российские силы уничтожили четыре пусковые установки HIMARS

Российские силы высокоточным оружием уничтожили четыре пусковые установки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — сказал Конашенков.

По его словам, две пусковые установки были ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки ДНР.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS.