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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы уничтожили четыре пусковые установки HIMARS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The National GuardSgt. 1st Class Robert Jordan/North Carolina National Guard

Российские силы высокоточным оружием уничтожили четыре пусковые установки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — сказал Конашенков.

По его словам, две пусковые установки были ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки ДНР.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

mosquito__2010

Он мало что решает по большому счету, это ничего не изменит.

serii11

Байден немощный сбредивший старикан, не будет его, поставят другого, страной правят пентагон и олигархи

Asd10

Ерунда полная. Сразу видно, что это дно бывшего моря. А леска это обрывок закидушки марсианского рыбака....