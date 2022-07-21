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Сеть H&M перед уходом из России распродаст товары по полной цене

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шведская сеть магазинов одежды H&M будет продавать свои товары на финальной распродаже перед уходом из России по полной цене, сообщается на сайте компании.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится в сообщении ритейлера.

H&M закрыла свои магазины и приостановила продажи в России 2 марта. 18 июля компания объявила об уходе с российского рынка из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего».

Ритейлер владеет в России сетью из 168 магазинов, в которых продавалась одежда таких брендов, как H&M, Weekday, Monki, & Other Stories, COS и Arket.

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Экономика #Торговля
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pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

ifhbrjd

А 20 лет в России власти кока-колу продвигали - специально травили россиян?