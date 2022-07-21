Сеть H&M перед уходом из России распродаст товары по полной цене

Шведская сеть магазинов одежды H&M будет продавать свои товары на финальной распродаже перед уходом из России по полной цене, сообщается на сайте компании.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится в сообщении ритейлера.

H&M закрыла свои магазины и приостановила продажи в России 2 марта. 18 июля компания объявила об уходе с российского рынка из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего».

Ритейлер владеет в России сетью из 168 магазинов, в которых продавалась одежда таких брендов, как H&M, Weekday, Monki, & Other Stories, COS и Arket.