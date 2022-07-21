Эксперт спрогнозировал падение цен на вторичное жилье до 15%

Средняя цена на вторичном рынке жилья до весны 2023 года может снизиться на 10-15%, сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Цены на вторичку снижаются четвертый месяц подряд. Последний раз затяжное снижение отмечалось лишь после кризиса 2014–2015 годов, сказал Хусаинов «Известиям».

По его словам, цены на рынке недвижимости всегда ведут себя циклично и следом за периодом роста наступает период стагнации, как правило, этому предшествуют существенные изменения в экономике страны, как это было в 2008 году и в 2014–2015 годах.

После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года с марта 2015 года цена средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России на 89,7% больше, чем в 2014 году, добавил Хусаинов.

По его прогнозу тренд на снижение цены продажи вторичной недвижимости в этот раз не будет таким затяжным и продлится, скорее всего, только до весны 2023 года.