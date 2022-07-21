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Власти пообещали не допустить чуму из Китая в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Роспотребнадзор принимает все необходимые меры, чтобы не допустить завоз и распространение бубонной чумы в России, говорится в сообщении ведомства

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания», — сказано в заявлении.

Ранее на северо-западе Китая выявили случай заражения человека бубонной чумой. Накануне он вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. После этого в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.

Распространителями бубонной чумы являются млекопитающие рода сурков. Среди основных симптомов — внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

mosquito__2010

Гениальный фильм на самом деле.