Роспотребнадзор принимает все необходимые меры, чтобы не допустить завоз и распространение бубонной чумы в России, говорится в сообщении ведомства
«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания», — сказано в заявлении.
Ранее на северо-западе Китая выявили случай заражения человека бубонной чумой. Накануне он вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. После этого в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.
Распространителями бубонной чумы являются млекопитающие рода сурков. Среди основных симптомов — внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.
pepelmetalсалорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...
Kam1kadzeМогут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.
volodey19760802Следующий наверное платиновый будет????
mosquito__2010Гениальный фильм на самом деле.