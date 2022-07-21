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Вышел официальный трейлер сериала «Дом дракона»

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона» (House of the Dragon) опубликовали на YouTube-канале HBO.

Действие сериала «Дом дракона» развивается за сотни лет до событий сериала «Игра престолов». Проект основан на книге Джорджа Мартина под названием «Пламя и кровь». Премьера сериала состоится на HBO Max 21 августа.

Главные роли исполнили Пэдди Консидайн (король Визерис I), Эмма ДАрси (Рейнира Таргариен), Мэтт Смит (принц Деймон), Рис Иванс (Отто Хайтауэр) и Оливия Кук (Алисента Хайтауэр).

«Главные герои — две женщины и двое мужчин. Есть король (Визерис), его брат (Деймон), дочь короля (Рейнира) и её лучшая подруга (Алисента). Тогда лучшая подруга становится женой короля и тем самым королевой. Это само по себе сложно — когда твой лучший друг выходит замуж за твоего отца. Но из мельчайших деталей медленно развивается эта гигантская битва между двумя сторонами», — описывал проект шоураннер Мигель Сапочник.

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