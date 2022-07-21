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Якубович осудил Первый канал за снятие с эфира «Вечернего Урганта»

Источник:
Sibnet.ru
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Леонид Якубович на интервью в шоу «Респиратор Бабушкина»
Фото: © кадр из видео

Ведущий Леонид Якубович высказал свое отношение к политике Первого канала поводу снятия с эфира развлекательных передач.

О сложившейся ситуации Якубович рассказал в интервью шоу «Респиратор Бабушкина» на YouTube. Ведущий спросил, как он относится к закрытию развлекательных программ, в частности к проекту «Вечерний Ургант».

«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически. (…) Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — сказал Якубович.

Телеведущий следом оговорился, что не имеет права рассуждать о политике канала. Он уверен, что руководство явно имеет причины на то, чтобы убирать из эфира те или иные передачи.

Большую часть развлекательных программ убрали из эфира Первого после начала военной спецоперации на Украине. Шоу «Вечерний Ургант» оказался в их числе, при этом нет гарантий что этот проект вернется на экраны, поскольку ведущий Иван Ургант придерживается пацифистской позиции, что противоречит политике канала.

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