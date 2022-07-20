Евросоюз утвердил «золотой» пакет санкций против России

Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. Он включает эмбарго на российское золото, новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка.

Кроме этого, европейские власти расширили черный список, в него включили более 50 новых физических и юридических лиц, включая «политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов», написал в Twitter постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

Рекомендации по новым ограничениям были подготовлены Еврокомиссией 15 июля. В частности, тогда в список вошло эмбарго на российское золото, ограничения на торговлю товарами двойного назначения, бухгалтерские услуги и аудит.

При этом подчеркивалось, что санкции не должны затрагивать экспорт российской сельхозпродукции, а также российский газ.

Процедура утверждения новых санкций будет завершена 21 июля, в силу они вступят после публикации в официальном журнале ЕС.