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Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, беспилотные летательные аппараты были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте», — написал Рогов.

Он также опубликовал фотографию, на которой над АЭС виден черный дым. При этом реакторная часть станции от удара не пострадала. Рогов уточнил, что в атаке участвовали три украинских дрона.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе. В настоящее время она находится под контролем России.

Тема: Военная операция на Украине
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