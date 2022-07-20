НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Пираты взломали игру Stray сразу после выхода

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Фото: © кадр из игры Stray

Пиратам удалось обойти защиту Stray за один день — взломанная версия игры появилась на популярных торрент-площадках сразу после релиза 19 июля.

Stray доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam, а также на консолях PlayStation, где стоит 700 рублей и 2149 рублей соответственно. На площадке Steam она возглавила список самых популярных новинок.

Игра не имела дополнительной антипиратской защиты, используя систему DRM-FREE. Это означало, что ее можно запускать без подключения к Steam. Тем самым разработчики серьезно облегчили пиратам задачу по ее взлому.

Главный герой Stray — кот, который вынужден выживать в городе будущего, населенного кибернетическими механизмами. Животное хочет сбежать из этого места и вернуться к своей семье.

Еще по теме
Обновленная The Last of Us ушла на золото
Rockstar отказалась от ремастеров Red Dead Redemption и GTA IV
Steam запустил грандиозную летнюю распродажу игр
Росгвардия попадет в компьютерную игру
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Двойной фаллос» появился на рубле
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

userkc

считаю опасно вмешиваться в небесную механику, изменение орбиты может изменить орбиты других астероидов,...

slavaynin

Украина тоже уже испытала и не раз)

pepelmetal

Они и правда думают что это им чем-то поможет