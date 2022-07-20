Пираты взломали игру Stray сразу после выхода

Пиратам удалось обойти защиту Stray за один день — взломанная версия игры появилась на популярных торрент-площадках сразу после релиза 19 июля.

Stray доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam, а также на консолях PlayStation, где стоит 700 рублей и 2149 рублей соответственно. На площадке Steam она возглавила список самых популярных новинок.

Игра не имела дополнительной антипиратской защиты, используя систему DRM-FREE. Это означало, что ее можно запускать без подключения к Steam. Тем самым разработчики серьезно облегчили пиратам задачу по ее взлому.

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Главный герой Stray — кот, который вынужден выживать в городе будущего, населенного кибернетическими механизмами. Животное хочет сбежать из этого места и вернуться к своей семье.