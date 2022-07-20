IKEA сняла ограничение по времени на покупку товаров

IKEA убрала временное ограничение на покупку товаров в онлайн-магазине для российских пользователей, введенное 18 июля. Тогда магазин установил лимит на пребывание на сайте в 10–15 минут.

«Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение десяти минут система вернет вас обратно в очередь»,— сообщается на сайте магазина.

При открытии российского онлайн-магазина IKEA пользователь по-прежнему попадает на страницу ожидания, перемещение на основной ресурс происходит в режиме виртуальной очереди и может занимать около часа.

Онлайн-распродажа на сайте для россиян стартовала 5 июля, однако из-за технических сбоев оформить покупку было практически невозможно. В результате IKEA ввела цифровую очередь для посетителей.