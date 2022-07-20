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Астрономы обнаружили спящую черную дыру в туманности Тарантул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная группа исследователей обнаружила в туманности Тарантул уникальную бинарную систему, состоящую из голубой звезды и спящей черной дыры VFTS 243.

Черная дыра как минимум в девять раз больше Солнца и вращается вокруг горячей голубой звезды, чья масса превышает солнечную в 25 раз, говорится в статье астрономов, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Ученые предполагают, что подобные спящие черные дыры образуются по истечении жизненного срока массивными звездами, которые разрушаются под действием собственной гравитации. Это первая система такого рода, найденная за пределами Солнечной системы.

Открытие было сделано с помощью прибора FLAMES, установленного на телескоп VLT. Для подтверждения существования спящей черной дыры потребовалось шести лет наблюдений.

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Топ комментариев

-Керя-

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Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

niktb

У вас там, травки много! Вот, ее и кушайте, ну, и листики с деревьев!

М. Алейников

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