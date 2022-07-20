Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в МИД арабской республики.

«Правительство Украины практически разорвало отношения с Сирией с 2018 года, когда оно отказало в продлении виз сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве», — приводит ТАСС сообщение агентства.

В заявлении говорится, что «это сделало невозможным осуществление ими дипломатических обязанностей, и посольство Сирии было вынуждено приостановить свою деятельность из-за враждебного отношения украинских властей».

МИД Украины 30 июня заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска признать ЛНР и ДНР.