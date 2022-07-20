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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Министр Обороны Сергей Шойгу Российские силы должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны украинских формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу

Шойгу проинспектировал группировку «Запад» в ходе спецоперации на Украине. Он заслушал доклад комaндующего группировкой гeнерал-лейтенанта Aндрея Сычевoго по нынешней обстановке и бoевым задaчам.

Министр «дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку «Юг», возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку «Восток».

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