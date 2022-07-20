Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы Донбасса

Министр Обороны Сергей Шойгу Российские силы должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны украинских формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу

Шойгу проинспектировал группировку «Запад» в ходе спецоперации на Украине. Он заслушал доклад комaндующего группировкой гeнерал-лейтенанта Aндрея Сычевoго по нынешней обстановке и бoевым задaчам.

Министр «дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку «Юг», возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку «Восток».