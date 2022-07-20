Фильм «Любовь и голуби» оказался слишком сложным для иностранцев

Блогер из Испании Нурия, известная среди пользователей YouTube, назвала советский фильм «Любовь и голуби» крайне сложным для понимания.

«Очень трудно понимать этот русский. Я знаю, что это очень простой разговор, но такую чисто русскую интонацию мой каталанский мозг не может обработать. Каждое слово как будто поют», — цитирует блогера портал «Культуромания».

Нурия отметила, что ей непросто понять и адаптировать многие реплики под свое мышление, поскольку сюжет фильма о жизни обычных советских граждан, которые родились и выросли в деревне.

Фильм «Любовь и голуби» вышел в 1984 году. Режиссер — Владимир Меньшов. Спустя почти 40 лет картина остается популярна, она занимает 58 место в топ-250 лучших фильмов, по версии «Кинопоиска».