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Россияне потеряли страх перед коронавирусом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Страх заболеть коронавирусом у россиян стал меньше, но с ростом заболеваемости он может вернуться, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Мы два года изучали эту тему достаточно плотно и выявили закономерность: чем больше кругом людей, заболевших ковидом, тем больше страхов. Сейчас произошло снижение страхов», — сказал ТАСС Федоров.

Но, по его словам, «если реально пойдет рост темпов заражения и люди это почувствуют, то и страхи вырастут». «Однако пока мы по нашим опросам этого не фиксируем», — уточнил он.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 563 миллионов заражений коронавирусом и свыше 6,3 млн смертей. В России, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировали 18 499 044 случая заражения, умерли 381 960 человек.

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