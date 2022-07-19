Футбольный фанат из Новосибирска выиграл в лотерею квартиру

Новосибирец Игорь Разливинский впервые стал лотерейным миллионером, в государственной «Жилищной лотереи» мужчине удалось выиграть квартиру стоимостью 3 миллиона рублей и дополнительно 100 тысяч рублей.

«Я участвую в лотереях на протяжении многих лет — это уже вошло в привычку. Когда появилось мобильное приложение «Столото», покупать билеты стало намного проще и удобнее. На судьбоносный тираж я взял два билета наугад. Тогда даже не задумывался, что выиграю квартиру», — рассказал Разливинский.

Про неожиданную удачу мужчина узнал, когда заглянул в личный кабинет в мобильном приложении «Столото». По словам героя тиража, он сразу сообщил близким про выигрыш. Приз сибиряк оформил деньгами, на которые приобретет себе новую иномарку.

Победитель работает инженером-проектировщиком в компании по производству холодильного оборудования. С юности житель Новосибирска увлекается футболом. Он не только следит за соревнованиями как болельщик, но и сам участвует в любительских матчах.