Футбольный фанат из Новосибирска выиграл в лотерею квартиру

Новосибирец Игорь Разливинский впервые стал лотерейным
миллионером, в государственной «Жилищной лотереи» мужчине удалось выиграть
квартиру стоимостью 3 миллиона рублей и дополнительно 100 тысяч рублей.
«Я участвую в лотереях на протяжении многих лет — это
уже вошло в привычку. Когда появилось мобильное приложение «Столото», покупать
билеты стало намного проще и удобнее. На судьбоносный тираж я взял два билета
наугад. Тогда даже не задумывался, что выиграю квартиру», — рассказал
Разливинский.
Про неожиданную удачу мужчина узнал, когда заглянул в личный
кабинет в мобильном приложении «Столото». По словам героя тиража, он сразу
сообщил близким про выигрыш. Приз сибиряк оформил деньгами, на которые
приобретет себе новую иномарку.
Победитель работает инженером-проектировщиком в компании по
производству холодильного оборудования. С юности житель Новосибирска увлекается
футболом. Он не только следит за соревнованиями как болельщик, но и сам
участвует в любительских матчах.