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Группа «На-на» воссоединится в сентябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mashakulikova / CC BY-SA 4.0

Золотой состав группы «На-На» выступит на юбилее одного из солистов Владимира Левкина в сентябре, шоу соберет и других артистов 90-х.

«Мы поддерживали отношения все эти годы, но ни разу не собирались так, чтобы исполнить старые хиты, вернуться в то время, когда были молоды, счастливы и подпевали "Упала шляпа". Позвал я и остальных участников группы разных лет, и нашего продюсера-создателя — Бари Алибасова. Тот признался, что у него есть свои идеи для концерта, поэтому, возможно, будут неожиданности», — сказал Левкин «СтарХиту».

В золотой состав «На-На», кроме Левкина, входят Валерий Юрин, Александр Запорожец, Павел Соколов. Также на большом концерте выступят коллеги группы: Марина Хлебникова, Юта, Игорь Корнилов, Александр Скрип и многие другие звезды 90-х.

Группа «На-на» была основана в 1989 году Бари Алибасовым. Левкин, Юрин и Соколов были первыми участниками проекта. Главные хиты группы — «Фаина», «Нанайка», «Шляпа».

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