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Ретейлеры дадут гарантию на технику по параллельному импорту

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — предоставят годовую гарантию на поступившую по параллельному импорту электронику: бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры, рассказал президент АКИТ Артем Соколов

Сейчас ретейлеры не дают гарантии на электронику, обычно это прерогатива производителей устройств. Для продавцов это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению. Законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен, пояснил «Известиям» Соколов.

При таком импорте гарантия распространяется производителем только на страну, из которой товар был ввезен. «Для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — сказал глава АКИТ.

Торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии.

В Роспотребнадзоре изданию добавили, что если продавцы установят гарантийный срок на год, это освободит потребителя от бремени самостоятельно доказывать причины возникновения недостатков в товаре.

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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

колобок11

Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....