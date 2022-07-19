Дым от горящей свалки накрыл Новосибирск

Новосибирцы утром во вторник ощутили дымку и гарь в воздухе, причиной стала горящая свалка на улице Малыгина.

По оперативным данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в 07.12 поступило сообщение о возгорании мусора по улице Малыгина в Новосибирском районе. Идет глубинное тление на несанкционированной свалке мусора.

На место работает Служба пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области для контроля за проведением работ по ликвидации тления. Также на месте находятся представители местной администрации. Принимается решение о выделение спецтехники (трактор, бульдозер).

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил местным следователям отреагировать на обращение жителей улицы Малыгина, которые пожаловались, что живут буквально между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками и что на объектах нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с этим, по мнению заявителей, идет негативное воздействие на природу.

Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили жители.