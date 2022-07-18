Площадки для автодомов появятся на Алтае

Площадки для караванинга создадут на федеральных трассах Алтайского края на фоне развития внутреннего туризма и роста турпотока планируют создать, сообщил начальник управления региона по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Евгений Дешевых.

Он отметил, что с тенденцией развития внутреннего туризма и увеличением потока туристов на Алтай актуальными становятся вопросы расширения форматов объектов дорожного сервиса в части создания специальных площадок для путешественников, передвигающихся с использованием автодомов или автоприцепов.

«Подготовлены рекомендации для организации реперных точек с придорожной инфраструктурой, необходимой караванерам и автопутешественникам. В частности, создание многофункциональных зон дорожного сервиса на Чуйском тракте предложено в четырех районах и Бийске», – цитирует чиновника ТАСС.

Площадки на Чуйском тракте планируют создать на базе существующих придорожных сервисов, популярных среди туристов. Это «Грань Алтая», «Маяк», «Облепиха», «Родник», «Ника-Фуд» и «Горная Страна».

Площадки планируется создать и по другой федеральной трассе в крае, А-322. На ней точки для караванеров появятся в Барнауле, Алейском и Поспелихинском районах.

Дешевых уточнил, что эти объекты дорожного сервиса популярны у автомототуристов, но для их использования караванерами требуется создание дополнительной инфраструктуры и соответствующие вложения. Деньги, в частности, будут направлены по туристическому нацпроекту, а также в рамках региональной госпрограммы «Развитие туризма в Алтайском крае».