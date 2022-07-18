Кремль заявил об отсутствии временных рамок у СВО

Четких временных рамок для спецоперации на Украине нет, она закончится, когда будут достигнуты все ее цели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция [России на Украине] завершится после того, как все ее цели будут достигнуты», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции».

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.