Кремль заявил об отсутствии временных рамок у СВО

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Четких временных рамок для спецоперации на Украине нет, она закончится, когда будут достигнуты все ее цели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция [России на Украине] завершится после того, как все ее цели будут достигнуты», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, «нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции».
Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
pepelmetalПоменьше люську арестович смотри!
колобок11Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...
ponhik78Это были старые ракеты первых модификаций. Переданы Данией вместе с наземными ПУ.
Asd10Прибедняются и на Путинскую, по моему мнению излишнюю, жалость давят. Нормально там у них все. В свободные...