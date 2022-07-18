ЕС не снимет санкции в случае мира на условиях России

Европейский союз не отменит санкции против России из-за ситуации на Украине в случае мира на условиях Москвы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Частью новой реальности является то, что в последние месяцы Европейский союз также консолидировался. Он весьма единодушно отреагировал на российскую агрессию и ввел беспрецедентно жесткие санкции», — цитирует ТАСС Шольца. «Мы с самого начала знали, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе долгое время», — добавил он

По его словам, для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами. «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», — сказал Шольц.

При этом он рассчитывает избавить Германию от энергетической зависимости от России, но признает, что «этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как ФРГ». Канцлер признал, что немцы страдают от последствий нынешних событий на Украине, прежде всего от высоких цен на бензин и продукты питания.