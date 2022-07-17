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Выбран самый российский автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗ»

Самым российским автомобилем россияне считают внедорожник «ВАЗ-2121 Нива». За него проголосовал каждый третий участник соответствующего опроса издания «За рулем».

На втором месте оказался «ГАЗ-М-20 Победа», которому отдали голос 11,7% респондентов. Тройку замкнул «ГАЗ-21 Волга» (9,9%). На четвертом месте — «Москвич-412», в пятерку также попал «ВАЗ-2101».

Далее в рейтинге самых российских автомобилей идут «УАЗ-469», «ГАЗ-24» и «ГАЗ-69». Кроме этого, в список попали современный Aurus Senat и «Москвич-400». При этом девятое место в опросе занял вариант ответа «другой автомобиль».

Издание также отмечает, что в Великобритании самым английским автомобилем был выбран Jaguar, во Франции — Renault, а в США автомобилисты неожиданно выбрали Jeep.

Авто
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