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Греф назвал способы сдержать укрепление рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Существуют два способа сдержать укрепление курса рубля — первый предполагает валютные интервенции, а второй предусматривает расширение возможностей для импорта, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По оценке Грефа, рубль в настоящее время укрепляется из-за сложностей с переводом валюты за границу, а также торговых санкций, которые усложнили ситуацию с импортом.

«Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счёт валютных интервенций, либо за счёт расширения возможностей для импорта», — цитирует Грефа РИА Новости.

Глава Сбербанка предположил, что ситуация начнет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами. Так как покупки твердой валюты государством фактически недоступны, Минфин может переключиться на покупки юаня и других мягких валют.

Курс рубля начал резко падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рублей за американскую валюту и 132,42 рублей за европейскую валюту.

В начале марта Россия ввела ограничительные меры для укрепления рубля. В результате российская валюта стала резко дорожать. В течение мая и июня доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое. Сейчас курс доллара составляет 56,5 рубля, евро — 56,7 рубля.

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