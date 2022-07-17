Пропавший вертолет с биатлонистом нашли сгоревшим

Пропавший на Камчатке в субботу вертолет Robinson RA-07350, за штурвалом которого находился российский биатлонист Игорь Малиновский, нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

«Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал Солодов.

Губернатор уточнил, что накануне в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Известно, что вертолет следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково.

Предположительно, на борту транспортного средства находились четыре человека — три пассажира и пилот. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Игорь Малиновский является пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров. Спортсмен увлекается полетами на вертолете и занимается в летном училище.