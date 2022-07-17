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Пропавший вертолет с биатлонистом нашли сгоревшим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: desoda / Attribution-ShareAlike License

Пропавший на Камчатке в субботу вертолет Robinson RA-07350, за штурвалом которого находился российский биатлонист Игорь Малиновский, нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

«Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал Солодов.

Губернатор уточнил, что накануне в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Известно, что вертолет следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково.

Предположительно, на борту транспортного средства находились четыре человека — три пассажира и пилот. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Игорь Малиновский является пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров. Спортсмен увлекается полетами на вертолете и занимается в летном училище.

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Топ комментариев

pepelmetal

гончаренко пусть своего парня перевоспитывает!

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Не уверен, что это именно мозг, коллега. Простите, что вмешиваюсь...