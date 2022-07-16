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Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке

Источник:
РБК
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Фото: Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Вертолет Robinson с тремя пассажирами на борту пропал на Камчатке. Об сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Вечером 16 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что вертолет Robinson, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолета находятся три человека», — рассказали РБК в пресс-службе.

По оперативной информации, воздушное судно Robinson следовало по маршруту: кальдера вулкана Узон — село Мильково.

Позднее ТАСС передал, что пилотом вертолета был 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский. Такая же информация у «Пятого канала».

Telegram-канал Baza сообщил, что на борту находится четыре человека — пилот и три пассажира. Канал пишет, что вертолет принадлежит частной компании «Взлет» Владимира Малиновского, отца спортсмена.

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