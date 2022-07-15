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Евросоюз предложил «золотые санкции» против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Европейская комиссия предложила новый пакет санкций против Москвы, которые будет включать эмбарго на закупки российского золота

При этом из-за ранее введенных Евросоюзом финансовых санкций Россия уже перестала торговать золотом на западных площадках, поэтому европейские эксперты посчитали данные ограничения символическими.

Ожидается, что меры против российского золота будут также включать запрет страхования его перевозок в третьи страны. Кроме этого, Евросоюз усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения.

Новый пакет также должен уточнить порядок применения ранее утвержденных финансовых и экономических санкций ЕС. Ожидается, что новые санкции утвердят до конца июля.

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