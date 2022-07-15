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Дождливые выходные ждут забайкальцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Забайкальском крае будут дождливыми, с ветром и низкой температурой воздуха, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«Облачная и дождливая погода будет преобладать в выходные дни. На большей территории Забайкальского края пройдут дожди различной интенсивности, в субботу местами по центральным, южным, юго-восточным районам, в воскресенье по восточным и северным районам сильные», — сообщила синоптик.

Местами будут отмечаться грозы, ветер при грозах порывистый до 14 метров в секунду.

Преобладающая температура воздуха ночью составит 11-16 градусов. Днем ожидается 15-20 градусов. В субботу по западным, в воскресенье местами по северным и восточным районам не выше 15-20 градусов.

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Жизнь #Гео #Забайкалье
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