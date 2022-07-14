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Врач посоветовала людям спать обнаженными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Juanedc / Attribution License

Отсутствие одежды помогает уснуть и улучшить энергетический обмен, рассказала дерматолог Натэла Гришина.

«Это такой естественный физиологический процесс, который у нас в организме происходит — мы снимаем одежду, у нас опускается температура тела, идет хороший энергообмен с одеялом, которое начинает непосредственно контактировать с кожей», — цитирует врача издание URA.ru.

Эксперт уточнила, что нередко человеку комфортнее спать в пижаме. Специально отказываться от нее не нужно, однако следует внимательно отнестись к выбору одежды. Так, следует выбирать просторную пижаму из хлопчатобумажной ткани.

«Всякие резинки, бретельки, грубые швы — они натирают кожу, перетягивают определенные участки и, соответственно, ухудшают работу кровообращения, нарушают микроциркуляцию. Такой же эффект оказывают узкие и обтягивающие фасоны», — подчеркнула врач.

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Топ комментариев

Asd10

Увидим, те кто выживет. А вот странно... Точки зрения у нас с тобой разные, но мне почему то не хочется...

pepelmetal

Психически больного обычно не спрашивают о том лечить его или нет

pepelmetal

"Правда на их стороне" Хахахах) какие очень странные представления о правде

Asd10

Ну это нормально. Пока существует Украина, мечтать и ненавидеть им не запретишь.