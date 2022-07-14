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Россия переведет экономику на военные рельсы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий введение специальных мер в экономике. Соответствующие поправки внесены в закон «Об обороне».

Так, теперь правительство может регулировать трудовые отношения «в целях обеспечения проведения вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ».

В частности, на некоторых предприятиях в случае необходимости могут ввести сверхурочные условия труда, а компаниям запретят отказываться от государственных контрактов, касающихся оборонного заказа.

Специальные меры также включают в себя временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва и проведение закупок у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа и формирования запасов.

Необходимость такого законопроекта объясняется увеличенной потребностью в ремонте вооружений и военной техники, а также обеспечении армии материально-техническими средствами.

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Экономика #Промзона #ОПК
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