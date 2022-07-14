Переход на сторону противника приравняли к госизмене

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Переход на сторону противника в условиях военных действий теперь автоматически считается государственной изменой, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон также вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами, участие в военных конфликтах в «противоречащих интересам» России целях и новую трактовку понятия государственная тайна.
- Переход на сторону противника в условиях конфликта будет наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет.
- За публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства теперь грозит наказание от двух до четырех лет лишения свободы.
- За конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами можно будет получить от трех до восьми лет лишения свободы.
- За неоднократную пропаганду или демонстрирование нацистской или экстремистской символики накажут лишением свободы на срок до четырех лет.
- За сбор информации об армии России, способной навредить вооруженным силам, можно будет получить от 10 до 20 лет лишения свободы.