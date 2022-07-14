Переход на сторону противника приравняли к госизмене

Переход на сторону противника в условиях военных действий теперь автоматически считается государственной изменой, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами, участие в военных конфликтах в «противоречащих интересам» России целях и новую трактовку понятия государственная тайна.