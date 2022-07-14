Путин утвердил новый этап пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года.

Реформа направлена на повышение качества управления социальными услугами для населения и переход на единый тариф страховых взносов с 2023 года. При минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза.

Инициатива подготовлена в целях реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ. Отмечается, что власти смогут централизованно управлять социальными выплатами и предоставлять их более оперативно.

В ближайшее время Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты будут внесены соответствующие изменения. Учредителем Социального фонда должно выступить правительство.