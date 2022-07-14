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«АвтоВАЗ» отказался от выпуска Lada Duster

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Renault

Компания «АвтоВАЗ» не планирует запускать модели Duster под брендом Lada в 2022 году, сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, производить эти модели рискованно из-за высокой доли компонентов, импорт которых попал под санкции. Однако в долгосрочной перспективе АвтоВАЗ хочет создать производство семейства моделей машин класса C.

«По модели Duster мы видим те же самые риски, как и по Lada Xray: из-за его достаточно низкой локализации и высокой доли компонентов, которые попадают в санкционные списки, возобновлять выпуск модели достаточно рискованно», — цитирует Соколова РИА Новости.

При этом в долгосрочной перспективе компания рассматривает производство целого семейства моделей, включая модели более высокого класса из сегмента C.

После начала военной операции на Украине и введения санкций у «АвтоВАЗа» начались проблемы с импортом запчастей. Компания в настоящее время перезапускает выпуск моделей в упрощенной комплектации.

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