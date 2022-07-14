Беременные гадюки активизировались в Томске

Ученые Томского государственного университета объяснили, почему змеи активизируются на пике лета, где их чаще всего можно встретить и как правильно себя вести, если человек подвергся нападению, сообщает пресс-служба ТГУ.

Оценка запаса этого вида на территории Западной Сибири, проведенная ранее зоологами из ТГУ и Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск), показала наличие 105 миллионов особей, в Томской области – более 300 тысяч.

«Вместе с тем у гадюк в Томской области проходит часть ареала, поэтому встретить змей можно где угодно, даже в городе. Ранее с ними нередко сталкивались на Иркутском тракте, на улице Лазо около роддома №4, где пролегают большие трубы с выходом на поверхность. Часто просьбы отловить гадюку поступают из Академгородка», – объяснил заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных Биологического института ТГУ Вадим Ярцев.

В июле количество обращений от граждан и МЧС всегда возрастает. Это связано с тем, что на пике лета самки гадюк вынашивают потомство, они чаще выбираются из-под земли на солнце, происходят контакты с людьми. При этом самки, защищая себя и вынашиваемое потомство, могут проявить агрессию.

«Зачастую змеи встречаются на полянах и опушках, любят греться на пнях. Передвигаясь по лесу или открытому пространству, лучше всего идти с палкой, раздвигая траву перед собой. Если на пути есть гадюка, есть вероятность, что вы ее спугнете», — сказал Ярцев.

Обычно змеи ведут себя разумнее людей и стараются скрыться из виду. Во-вторых, важно быть в правильной обуви: оптимальный выбор – это сапоги сантиметров на 20-30 выше лодыжки. Либо это может быть другая обувь, достаточно плотная (не тканевая) и штаны из плотной ткани. Даже если змея сможет ее прокусить, яд может остаться на ней и не попадет в организм.

В случае укуса нужно постараться как можно быстрее доставить человека в лечебное учреждение. При этом укушенную часть тела следует максимально обездвижить. Яд, попавший в организм, в значительной мере распространяется с током лимфы, поэтому двигаться следует как можно меньше, а вот накладывать жгут выше места укуса не стоит, нужного эффекта это не даст.