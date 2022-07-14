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Началась борьба за права на песни Шатунова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Григорий Лепс и Даня Милохин уже заявили о своем желании исполнять песни умершего Юрия Шатунова.

После смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова российские артисты решили присвоить его наследие. А именно, приобрести права на песни и исполнить их по-новому. Первым о таком желании сообщил Григорий Лепс.

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«Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь», — цитирует Лепса издание «Вокруг ТВ».

Следом появилось известие, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин намерен заменить Шатунова на Милохина. По его словам, Даня Милохин рос в том же детском доме, что и Юрий Шатунов, пишет CT News. В свою очередь блогер с радостью согласился перепеть «Белые розы» и другие хиты, добавив, сделает это гораздо лучше Шатунова.

Права на исполнение песен «Ласкового мая» принадлежали долгое время Разину. Но Шатунов судился с продюсером, и в 2019 года вернул права на исполнение своих хитов.

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