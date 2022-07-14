Украина исключила передачу территории России

Фото: © пресс-служба президента Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил передачу территорий его страны России в рамках возможного мирного соглашения.
По его словам, целью Украины является «освобождение территорий, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины», передает издание Le Monde.
Дипломат подтвердил, что мирные переговоры с Россией были заморожены по решению Киева. «В настоящее время переговоров между Россией и Украиной не ведется из-за позиции России», — подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. По его мнению, «решение не принимать Украину в НАТО является неправильным».
PlaguerКакое грубое нарушение прав всех остальных полов!Эту мускулинную организацию необходимо немедленно распустить.
зубастикЭто что за ПВО у нас такое 3 ракеты пропустили??? А в случае войны с достойным соперником?? Ракет будет...
Asd10Отмашки пока не было. Толпа с верительными грамотами создаст не нужную суету.
Asd10Принудительную психиатрическую помощь надо вводить. Согласны со мной, уважаемый?