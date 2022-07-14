Украина исключила передачу территории России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил передачу территорий его страны России в рамках возможного мирного соглашения.

По его словам, целью Украины является «освобождение территорий, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины», передает издание Le Monde.

Дипломат подтвердил, что мирные переговоры с Россией были заморожены по решению Киева. «В настоящее время переговоров между Россией и Украиной не ведется из-за позиции России», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. По его мнению, «решение не принимать Украину в НАТО является неправильным».