НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина исключила передачу территории России

Источник:
Sibnet.ru
693 12
Фото: © пресс-служба президента Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил передачу территорий его страны России в рамках возможного мирного соглашения.

По его словам, целью Украины является «освобождение территорий, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины», передает издание Le Monde.

Дипломат подтвердил, что мирные переговоры с Россией были заморожены по решению Киева. «В настоящее время переговоров между Россией и Украиной не ведется из-за позиции России», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. По его мнению, «решение не принимать Украину в НАТО является неправильным».

Еще по теме
Калининградский транзит: чем грозит блокада российского анклава?
КНДР признала Донецкую Народную Республику
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
Запад назвал секретное оружие Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма
Участники «Голоса» потеряют популярность после шоу
Иван Ургант вернулся к работе в России
Обсуждение (12)
Картина дня
Украина исключила передачу территории России
Россия «уронила» свой внешний долг
Билл Гейтс пожертвует свое состояние на благотворительность
Исламский банкинг узаконят в России
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Plaguer

Какое грубое нарушение прав всех остальных полов!Эту мускулинную организацию необходимо немедленно распустить.

зубастик

Это что за ПВО у нас такое 3 ракеты пропустили??? А в случае войны с достойным соперником?? Ракет будет...

Asd10

Отмашки пока не было. Толпа с верительными грамотами создаст не нужную суету.

Asd10

Принудительную психиатрическую помощь надо вводить. Согласны со мной, уважаемый?