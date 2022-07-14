Сын Владимира Высоцкого анонсировал мини-сериал про поэта

Жизнь Владимира Высоцкого ляжет в основу мини-сериала, уже есть идея для будущего проекта, рассказал сын поэта и актера Никита Высоцкий.

«Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий», — цитирует Высоцкого «Телепрограмма».

По словам Никиты Высоцкого, актер на роль главного героя уже утвержден, но его имя хранится в тайне, как и сюжет проекта.

Самым известным художественным фильмом стала картина «Высоцкий. Спасибо, что живой», где артиста сыграл Сергей Безруков.